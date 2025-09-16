Aaron's Tuesday Forecast: Sunny and warm today with highs near 80 degrees

BUFFALO, N.Y. (WKBW) — Another gorgeous day in Western New York.
High pressure over the area will bring sunny skies and dry conditions to Western New York. Temperatures will be above normal again with highs near 80.
High temperatures will be near 80 for Wednesday and Thursday as well.
TUESDAY
MORNING: Mainly clear, mid 50s.
AFTERNOON: Mostly sunny, near 80.
WEDNESDAY
MORNING: Partly cloudy, mid 50s.
AFTERNOON: Partly sunny, near 80.
THURSDAY
MORNING: Mainly clear, upper 50s.
AFTERNOON: Mostly sunny, near 80.
FRIDAY
MORNING: Partly cloudy, upper 40s.
AFTERNOON: Sun and clouds, low 70s.
SATURDAY
MORNING: Partly cloudy, near 60.
AFTERNOON: Mostly sunny, mid 70s.