Aaron's Tuesday Forecast: Sunny and mild this afternoon with highs in the 70s

Sunny and mild through the weekend
BUFFALO, N.Y. (WKBW) — A gorgeous day in Western New York.

Sunny and pleasant today with highs in the mid 70s.

It will be dry and seasonable through the weekend.

TUESDAY
MORNING: Mainly clear, near 50
AFTERNOON: Mostly sunny, mid 70s.

WEDNESDAY
MORNING: Mainly clear, near 50.
AFTERNOON: Mostly sunny, mid 70s.

THURSDAY
MORNING: Mainly clear, near 50.
AFTERNOON: Mostly sunny, mid 70s.

FRIDAY
MORNING: Partly cloudy, mid 50s.
AFTERNOON: Mostly sunny, mid 70s.

SATURDAY
MORNING: Partly cloudy, mid 50s.
AFTERNOON: Partly sunny, upper 70s.

