Aaron's Tuesday Forecast: Sunny and mild this afternoon with highs in the 70s

BUFFALO, N.Y. (WKBW) — A gorgeous day in Western New York.
Sunny and pleasant today with highs in the mid 70s.
It will be dry and seasonable through the weekend.
TUESDAY
MORNING: Mainly clear, near 50
AFTERNOON: Mostly sunny, mid 70s.
WEDNESDAY
MORNING: Mainly clear, near 50.
AFTERNOON: Mostly sunny, mid 70s.
THURSDAY
MORNING: Mainly clear, near 50.
AFTERNOON: Mostly sunny, mid 70s.
FRIDAY
MORNING: Partly cloudy, mid 50s.
AFTERNOON: Mostly sunny, mid 70s.
SATURDAY
MORNING: Partly cloudy, mid 50s.
AFTERNOON: Partly sunny, upper 70s.