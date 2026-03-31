Aaron's Tuesday Forecast: Strong to severe storms possible across WNY

BUFFALO, N.Y. (WKBW) — Flood Watch for all of WNY from 8am today through 8pm Wednesday.

Heavy rain and lightning early this morning. Showers and storms likely again this afternoon with some storms that could be severe. The main storm threat will be damaging winds with gusts near 60 miles per hour. Large hail is possible and even an isolated tornado could form later today.

TUESDAY

MORNING: Heavy rain, near 60.

AFTERNOON: Thunderstorms, mid 60s.

WEDNESDAY

MORNING: Showers, near 40.

AFTERNOON: Cloudy skies, mid 40s.

THURSDAY

MORNING: Mostly cloudy, mid 30s.

AFTERNOON: Showers, near 60.

FRIDAY

MORNING: Showers, mid 50s.

AFTERNOON: Mostly cloudy, mid 60s.

SATURDAY

MORNING: Mostly cloudy, low 40s.

AFTERNOON: Showers, upper 60s.

