Aaron's Tuesday Forecast: Rain showers with Southern Tier freezing rain

Winter Weather Advisory 7am to 4pm today for Chautauqua, Cattaraugus, and Allegany Counties for freezing rain. Minor ice accumulations south of Buffalo.
Light snow and freezing drizzle across the Southern Tier this morning. Rain showers will arrive this afternoon near Buffalo. Patchy fog will develop overnight with lows near 30. Clouds decrease Wednesday afternoon with highs in the upper 40s.
TUESDAY
MORNING: Freezing rain south, mid 20s.
AFTERNOON: Rain showers, near 40.
WEDNESDAY
MORNING: Patchy fog, near 30.
AFTERNOON: Partly sunny, upper 40s.
THURSDAY
MORNING: Mostly cloudy, low 30s.
AFTERNOON: Rain showers, upper 40s.
FRIDAY
MORNING: Mostly cloudy, near 40.
AFTERNOON: Mostly cloudy, mid 50s.
SATURDAY
MORNING: Rain showers, mid 40s.
AFTERNOON: Rain showers, mid 60s.