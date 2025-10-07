Aaron's Tuesday Forecast: Rain returns to Western New York for your Tuesday

BUFFALO, N.Y. (WKBW) — We're finally getting some rain for WNY.
A cold front will move through the area today bringing some much-needed rain to the region. Expect about .50 to 1.00 inches of rain today.
It will be much cooler on Wednesday with highs in the 50s.
TUESDAY
MORNING: Showers, upper 60s.
AFTERNOON: Rain likely, upper 60s.
WEDNESDAY
MORNING: Partly cloudy, mid 40s.
AFTERNOON: Mostly sunny, upper 50s.
THURSDAY
MORNING: Frosty, mid 30s.
AFTERNOON: Mostly sunny, mid 50s.
FRIDAY
MORNING: Frosty, mid 30s.
AFTERNOON: Mostly sunny, mid 50s.
SATURDAY
MORNING: Mainly clear, near 40.
AFTERNOON: Mostly sunny, mid 60s.