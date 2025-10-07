Local National Weather Sports Traffic Watch Now
Aaron's Tuesday Forecast: Rain returns to Western New York for your Tuesday

Grab the umbrella before you head out the door
Buffalo Tuesday Weather
7 Weather 5am Update, Tuesday, October 7
BUFFALO, N.Y. (WKBW) — We're finally getting some rain for WNY.

A cold front will move through the area today bringing some much-needed rain to the region. Expect about .50 to 1.00 inches of rain today.

It will be much cooler on Wednesday with highs in the 50s.

TUESDAY
MORNING: Showers, upper 60s.
AFTERNOON: Rain likely, upper 60s.

WEDNESDAY
MORNING: Partly cloudy, mid 40s.
AFTERNOON: Mostly sunny, upper 50s.

THURSDAY
MORNING: Frosty, mid 30s.
AFTERNOON: Mostly sunny, mid 50s.

FRIDAY
MORNING: Frosty, mid 30s.
AFTERNOON: Mostly sunny, mid 50s.

SATURDAY
MORNING: Mainly clear, near 40.
AFTERNOON: Mostly sunny, mid 60s.

