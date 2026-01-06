Local National Weather Sports Traffic Watch Now
Aaron's Tuesday Forecast: Rain likely this afternoon for all of Western New York

Highs near 40 degrees today
BUFFALO, N.Y. (WKBW) — Soggy this afternoon.

An area of low pressure will bring rain to the area today. The rain will continue through the evening hours before changing to snow by Wednesday morning. Wednesday afternoon expect mostly cloudy skies with temperatures holding in the 30s.

Warmer weather for your Thursday with highs near 50. Rain showers return for Friday and Saturday.

TUESDAY
MORNING: Mostly cloudy, low 30s.
AFTERNOON: Rain, near 40.

WEDNESDAY
MORNING: Snow showers, low 30s.
AFTERNOON: Mostly cloudy, mid 30s.

THURSDAY
MORNING: Partly cloudy, mid 20s.
AFTERNOON: Partly sunny, near 50.

FRIDAY
MORNING: Rain showers, near 40.
AFTERNOON: Rain, low 50s.

SATURDAY
MORNING: Rain showers, near 40.
AFTERNOON: Rain showers, mid 40s.

