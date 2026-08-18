Aaron's Tuesday Forecast: Partly to mostly sunny with highs near 80 degrees

BUFFALO, N.Y. (WKBW) — High pressure over the area will bring sunny and seasonable weather to Western New York. Clouds will increase tonight with rain showers developing toward tomorrow morning.
TUESDAY
MORNING: Patchy fog, low 60s.
AFTERNOON: Mostly sunny, upper 70s.
WEDNESDAY
MORNING: Sctd. showers, low 60s.
AFTERNOON: Sctd. showers, upper 70s.
THURSDAY
MORNING: Partly cloudy, low 60s.
AFTERNOON: Partly sunny, upper 70s.
FRIDAY
MORNING: Partly cloudy, near 60
AFTERNOON: Sun and clouds, low 80s.
SATURDAY
MORNING: Mostly cloudy, mid 60s.
AFTERNOON: Sctd. t-showers, near 80.