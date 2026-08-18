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Aaron's Tuesday Forecast: Partly to mostly sunny with highs near 80 degrees

Wet weather returns on Wednesday
Buffalo Tuesday Weather
7 Weather 6am Update, Tuesday, August 18
Posted

BUFFALO, N.Y. (WKBW) — High pressure over the area will bring sunny and seasonable weather to Western New York. Clouds will increase tonight with rain showers developing toward tomorrow morning.

TUESDAY
MORNING: Patchy fog, low 60s.
AFTERNOON: Mostly sunny, upper 70s.

WEDNESDAY
MORNING: Sctd. showers, low 60s.
AFTERNOON: Sctd. showers, upper 70s.

THURSDAY
MORNING: Partly cloudy, low 60s.
AFTERNOON: Partly sunny, upper 70s.

FRIDAY
MORNING: Partly cloudy, near 60
AFTERNOON: Sun and clouds, low 80s.

SATURDAY
MORNING: Mostly cloudy, mid 60s.
AFTERNOON: Sctd. t-showers, near 80.

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