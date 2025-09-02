Aaron's Tuesday Forecast: Partly sunny with a few showers this afternoon

BUFFALO, N.Y. (WKBW) — Sunny and pleasant this morning. A few showers will develop north of Buffalo this afternoon. Showers will also develop inland away from Lake Erie later today.
TUESDAY
MORNING: Mostly sunny, near 60.
AFTERNOON: Slight shower chance, upper 70s.
WEDNESDAY
MORNING: Mainly clear, near 60.
AFTERNOON: Mostly sunny, near 80.
THURSDAY
MORNING: Rain arrives, low 60s.
AFTERNOON: Showers and t-showers, upper 60s.
FRIDAY
MORNING: Partly cloudy, low 50s.
AFTERNOON: Mostly sunny, near 70.
SATURDAY
MORNING: Partly cloudy, low 50s.
AFTERNOON: Sun and clouds, mid 60s.