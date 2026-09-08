Aaron's Tuesday Forecast: Partly sunny and warmer with highs near 80

BUFFALO, N.Y. (WKBW) — Another great day in Western New York with highs near 80 this afternoon. Clouds increase tonight with a few showers toward Wednesday morning. Showers and storms likely on Wednesday with locally heavy rains possible.
TUESDAY
MORNING: Mainly clear, mid 50s.
AFTERNOON: Partly sunny, near 80.
WEDNESDAY
MORNING: Showers arrive, mid 60s.
AFTERNOON: T-showers, low 80s.
THURSDAY
MORNING: Stray shower, mid 60s.
AFTERNOON: Partly cloudy, mid 70s.
FRIDAY
MORNING: Partly cloudy, mid 50s.
AFTERNOON: Sunny, low 70s.
SATURDAY
MORNING: Partly cloudy, mid 50s.
AFTERNOON: Mostly sunny, near 80.