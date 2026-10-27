Aaron's Tuesday Forecast: Partly sunny and seasonable with highs in the 50s

BUFFALO, N.Y. (WKBW) — Partly to mostly sunny skies with highs in the mid 50s this afternoon. A warmer Wednesday for Western New York with highs in the mid to upper 60s. Temperatures will be near 70 on Thursday with a few rain showers developing late in the day.

TUESDAY

MORNING: Partly cloudy, near 40.

AFTERNOON: Sun and clouds, mid 50s.

WEDNESDAY

MORNING: Partly cloudy, low 50s.

AFTERNOON: Partly sunny, mid 60s.

THURSDAY

MORNING: Partly cloudy, near 50.

AFTERNOON: Partly sunny, near 70.

FRIDAY

MORNING: Early showers, near 40.

AFTERNOON: Partly sunny, mid 50s.

SATURDAY

MORNING: Partly cloudy, mid 40s.

AFTERNOON: Sun and clouds, near 60.

