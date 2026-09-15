Aaron's Tuesday Forecast: Partly sunny and mild this afternoon, mid 70s.

BUFFALO, N.Y. (WKBW) — A cool start to your Tuesday with temperatures near 50 degrees. Partly sunny and mild this afternoon with highs in the mid 70s.
Clouds increase overnight with rain showers toward Wednesday morning. Rain showers stay in the forecast through Thursday.
TUESDAY
MORNING: Partly cloudy, near 50.
AFTERNOON: Mostly cloudy, mid 70s.
WEDNESDAY
MORNING: Sctd. showers, mid 60s.
AFTERNOON: Mostly cloudy, low 70s.
THURSDAY
MORNING: Rain showers, near 60.
AFTERNOON: Sctd. showers, mid 70s.
FRIDAY
MORNING: Partly cloudy, upper 50s.
AFTERNOON: Sun and clouds, low 70s.
SATURDAY
MORNING: Mostly cloudy, low 50s.
AFTERNOON: Sctd. showers, low 70s.