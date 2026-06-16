Aaron's Tuesday Forecast: Mostly sunny, breezy and milder with highs in the low 70s

BUFFALO, N.Y. (WKBW) — Mostly sunny, breezy and milder today with highs in the low to mid 70s. A brief showers inland away from Lake Erie is possible this afternoon. Clouds increase overnight with sctd. showers and t-showers developing. Partly sunny skies Wednesday afternoon with another round of showers and storms arriving on Thursday.
TUESDAY
MORNING: Partly cloudy, mid 50s.
AFTERNOON: Mostly sunny, low 70s.
WEDNESDAY
MORNING: Showers & t-showers, near 60
AFTERNOON: Inland showers, low 70s.
THURSDAY
MORNING: Windy with t-showers, near 60.
AFTERNOON: Windy with t-showers, low 70s.
FRIDAY
MORNING: Mostly cloudy, upper 50s.
AFTERNOON: Sctd. t-showers, near 70.