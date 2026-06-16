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Aaron's Tuesday Forecast: Mostly sunny, breezy and milder with highs in the low 70s

A brief inland shower is possible this afternoon
Buffalo Tuesday Weather
7 Weather 5am Update, Tuesday, June 16
Posted

BUFFALO, N.Y. (WKBW) — Mostly sunny, breezy and milder today with highs in the low to mid 70s. A brief showers inland away from Lake Erie is possible this afternoon. Clouds increase overnight with sctd. showers and t-showers developing. Partly sunny skies Wednesday afternoon with another round of showers and storms arriving on Thursday.

TUESDAY
MORNING: Partly cloudy, mid 50s.
AFTERNOON: Mostly sunny, low 70s.

WEDNESDAY
MORNING: Showers & t-showers, near 60
AFTERNOON: Inland showers, low 70s.

THURSDAY
MORNING: Windy with t-showers, near 60.
AFTERNOON: Windy with t-showers, low 70s.

FRIDAY
MORNING: Mostly cloudy, upper 50s.
AFTERNOON: Sctd. t-showers, near 70.

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