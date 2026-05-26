Aaron's Tuesday Forecast: Mostly sunny and warmer with highs near 80 degrees

BUFFALO, N.Y. (WKBW) — High pressure will bring sunny skies and warmer temperatures to the area today. Highs today will be near 80 degrees.
TUESDAY
MORNING: Partly cloudy, low 50s.
AFTERNOON: Mostly sunny, near 80.
WEDNESDAY
MORNING: Partly cloudy, upper 50s.
AFTERNOON: Sun and clouds, upper 70s.
THURSDAY
MORNING: Partly cloudy, near 50.
AFTERNOON: Partly sunny, upper 60s.
FRIDAY
MORNING: Partly cloudy, mid 40s.
AFTERNOON: Sun and clouds, mid 60s.
SATURDAY
MORNING: Partly cloudy, mid 40s.
AFTERNOON: Partly sunny, upper 60s.