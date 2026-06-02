Aaron's Tuesday Forecast: Mostly sunny and milder with highs in the mid 70s

BUFFALO, N.Y. (WKBW) — High pressure will bring sunny skies and milder temperatures to the area today. Highs this afternoon will be in the mid 70s. Wednesday will be a bit warmer with highs in the upper 70s and highs will be near 80 degrees Thursday and Friday.

TUESDAY

MORNING: Mainly clear, upper 40s.

AFTERNOON: Mostly sunny, mid 70s.

WEDNESDAY

MORNING: Mainly clear, near 50.

AFTERNOON: Mostly sunny, upper 70s.

THURSDAY

MORNING: Mainly clear, mid 50s.

AFTERNOON: Mostly sunny, near 80.

FRIDAY

MORNING: Partly cloudy, mid 60s.

AFTERNOON: Mostly cloudy, near 80.

SATURDAY

MORNING: Mostly cloudy, near 60.

AFTERNOON: Sctd. showers, low 70s.

