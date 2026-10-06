Aaron's Tuesday Forecast: Mostly sunny and cool with highs in the upper 50s

BUFFALO, N.Y. (WKBW) — A chilly and frosty start to your Tuesday with temperatures in the 30s this morning. Mostly sunny and cool with highs in the 50s this afternoon.

TUESDAY

MORNING: Frosty, mid 30s.

AFTERNOON: Sunny, upper 50s.

WEDNESDAY

MORNING: Partly cloudy, upper 40s

AFTERNOON: Partly cloudy, near 70.

THURSDAY

MORNING: Early showers, mid 50s.

AFTERNOON: Partly cloudy, mid 60s.

FRIDAY

MORNING: Partly cloudy, mid 40s.

AFTERNOON: Mostly sunny, low 60s.

SATURDAY

MORNING: Mainly clear, mid 40s.

AFTERNOON: Sunny, near 70.

