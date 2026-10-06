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Aaron's Tuesday Forecast: Mostly sunny and cool with highs in the upper 50s

Warmer Wednesday with highs back near 70 degrees
Buffalo Tuesday Weather
7 Weather 5am Update, Tuesday, October 6
Posted

BUFFALO, N.Y. (WKBW) — A chilly and frosty start to your Tuesday with temperatures in the 30s this morning. Mostly sunny and cool with highs in the 50s this afternoon.

TUESDAY
MORNING: Frosty, mid 30s.
AFTERNOON: Sunny, upper 50s.

WEDNESDAY
MORNING: Partly cloudy, upper 40s
AFTERNOON: Partly cloudy, near 70.

THURSDAY
MORNING: Early showers, mid 50s.
AFTERNOON: Partly cloudy, mid 60s.

FRIDAY
MORNING: Partly cloudy, mid 40s.
AFTERNOON: Mostly sunny, low 60s.

SATURDAY
MORNING: Mainly clear, mid 40s.
AFTERNOON: Sunny, near 70.

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