Aaron's Tuesday Forecast: Mostly sunny and cool with highs in the upper 50s

BUFFALO, N.Y. (WKBW) — A chilly and frosty start to your Tuesday with temperatures in the 30s this morning. Mostly sunny and cool with highs in the 50s this afternoon.
TUESDAY
MORNING: Frosty, mid 30s.
AFTERNOON: Sunny, upper 50s.
WEDNESDAY
MORNING: Partly cloudy, upper 40s
AFTERNOON: Partly cloudy, near 70.
THURSDAY
MORNING: Early showers, mid 50s.
AFTERNOON: Partly cloudy, mid 60s.
FRIDAY
MORNING: Partly cloudy, mid 40s.
AFTERNOON: Mostly sunny, low 60s.
SATURDAY
MORNING: Mainly clear, mid 40s.
AFTERNOON: Sunny, near 70.