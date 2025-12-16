Aaron's Tuesday Forecast: Mostly cloudy and chilly with increasing winds

BUFFALO, N.Y. (WKBW) — A quiet Tuesday forecast for Western New York.

A few flurries early this morning. It will be partly to mostly cloudy and chilly this afternoon. Winds will increase later today with gusts near 40 miles per hour tonight through early Wednesday. A front will trigger a few rain showers early Wednesday with highs in the upper 30s.

Temperatures increase on Thursday with highs near 50 degrees. A strong cold front will move through the area early Friday with damaging winds possible.

TUESDAY

MORNING: Flurries, upper teens.

AFTERNOON: Partly sunny, near 30.

WEDNESDAY

MORNING: Rain showers, mid 30s.

AFTERNOON: Windy, upper 30s.

THURSDAY

MORNING: Mostly cloudy, mid 30s.

AFTERNOON: Mostly cloudy, near 50.

FRIDAY

MORNING: Rain and snow, mid 30s.

AFTERNOON: Windy, mid 30s.

SATURDAY

MORNING: Mostly cloudy, low 20s.

AFTERNOON: Mostly cloudy, mid 30s.

