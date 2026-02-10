Local National Weather Sports Traffic Watch Now
Aaron's Tuesday Forecast: Morning snow showers; afternoon rain showers

Temperatures near 40 this afternoon
7 Weather 5am Update, Tuesday, February 10
BUFFALO, N.Y. (WKBW) — Light snow showers to start your day. The snow will change to rain this afternoon. Freezing rain is possible as well. Temperatures will be near 40 degrees this afternoon.

TUESDAY
MORNING: Light snow, low 20s.
AFTERNOON: Rain showers, near 40.

WEDNESDAY
MORNING: Snow showers, mid 20s.
AFTERNOON: Snow showers, near 30.

THURSDAY
MORNING: Snow showers, near 20.
AFTERNOON: Mostly cloudy, mid 20s.

FRIDAY
MORNING: Mostly cloudy, 15.
AFTERNOON: Cloudy, near 30.

SATURDAY
MORNING: Mostly cloudy, near 20.
AFTERNOON: Mostly cloudy, low 30s.

