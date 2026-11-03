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Aaron's Tuesday Forecast: Morning clouds with afternoon sunshine, low 70s

Highs in the 70s today and Wednesday
Buffalo Tuesday Weather
7 Weather 5am Update, Tuesday, November 3
Posted
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BUFFALO, N.Y. (WKBW) — A few rain showers very early this morning. Skies will clear with sunshine and warm temperatures this afternoon. Highs today near 70 degrees.

TUESDAY
MORNING: Early showers, upper 50s.
AFTERNOON: Sunny, low 70s.

WEDNESDAY
MORNING: Partly cloudy, upper 50s.
AFTERNOON: Partly sunny, mid 70s.

THURSDAY
MORNING: Showers, upper 50s.
AFTERNOON: Partly sunny, low 60s.

FRIDAY
MORNING: Showers, near 50.
AFTERNOON: Partly sunny, mid 50s.

SATURDAY
MORNING: Showers, mid 40s.
AFTERNOON: Showers, mid 50s.

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