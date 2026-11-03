Aaron's Tuesday Forecast: Morning clouds with afternoon sunshine, low 70s

BUFFALO, N.Y. (WKBW) — A few rain showers very early this morning. Skies will clear with sunshine and warm temperatures this afternoon. Highs today near 70 degrees.
TUESDAY
MORNING: Early showers, upper 50s.
AFTERNOON: Sunny, low 70s.
WEDNESDAY
MORNING: Partly cloudy, upper 50s.
AFTERNOON: Partly sunny, mid 70s.
THURSDAY
MORNING: Showers, upper 50s.
AFTERNOON: Partly sunny, low 60s.
FRIDAY
MORNING: Showers, near 50.
AFTERNOON: Partly sunny, mid 50s.
SATURDAY
MORNING: Showers, mid 40s.
AFTERNOON: Showers, mid 50s.