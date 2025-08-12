Aaron's Tuesday Forecast: Hot with an isolated shower or thundershower possible

BUFFALO, N.Y. (WKBW) — Another steamy day for Western New York with highs near 90 degrees.
The record high is 93 set in 1988.
Humidity levels will be a little higher today and an isolated shower or thundershower is possible.
Showers and thundershowers are likely on Wednesday with highs in the low to mid 80s.
TUESDAY
MORNING: Mainly clear, low 70s.
AFTERNOON: Hot, low 90s.
WEDNESDAY
MORNING: Sctd. showers, low 70s.
AFTERNOON: Sctd. showers, mid 80s.
THURSDAY
MORNING: Mainly clear, mid 60s.
AFTERNOON: Mostly sunny, low 80s.
FRIDAY
MORNING: Partly cloudy, low 60s.
AFTERNOON: Mostly sunny, mid 80s.
SATURDAY
MORNING: Mainly clear, low 60s.
AFTERNOON: Mostly sunny, near 90.