Aaron's Tuesday Forecast: Hazy, hot and humid with highs near 90 degrees

Heat Advisory from 12pm to 8pm today for all of Western New York. The heat index will be in the 95 to 100 degree range.
Extreme Heat Watch from 12pm Wednesday through 8pm Friday for Northern Erie, Niagara, Orleans, and Genesee Counties. The heat index will be in the 100 to 105 degree range.
TUESDAY
MORNING: Sctd. showers, low 70s.
AFTERNOON: Hot and humid, near 90.
WEDNESDAY
MORNING: Partly cloudy, low 70s.
AFTERNOON: Hot and humid, low 90s.
THURSDAY
MORNING: Partly cloudy, low 70s.
AFTERNOON: Hot and humid, low 90s.
FRIDAY
MORNING: Partly cloudy, low 70s.
AFTERNOON: Warm and humid, upper 80s.
SATURDAY
MORNING: Mostly cloudy, low 70s.
AFTERNOON: Sctd. storms, mid 80s.