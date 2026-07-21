Aaron's Tuesday Forecast: Breezy with scattered showers and thunderstorms

BUFFALO, N.Y. (WKBW) — Mostly cloudy and breezy today with highs in the upper 70s. Showers and storms will develop and some of the storms could be strong to severe. The main storm threat will be damaging winds.

TUESDAY

MORNING: Sctd. showers, near 70.

AFTERNOON: Sctd. storms, upper 70s.

WEDNESDAY

MORNING: Mostly cloudy, near 60.

AFTERNOON: Isolated showers, upper 60s.

THURSDAY

MORNING: Mainly clear, mid 50s.

AFTERNOON: Mostly sunny, mid 70s.

FRIDAY

MORNING: Mainly clear, mid 50s.

AFTERNOON: Sunny, near 80.

SATURDAY

MORNING: Partly cloudy, low 60s.

AFTERNOON: Mostly sunny, low 80s.

