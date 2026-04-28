Aaron's Tuesday Forecast: Breezy with rain showers across the area this morning

Wind Advisory until 2pm today for Southern Erie, Wyoming, Chautauqua, Cattaraugus, and Allegany Counties.
Windy with rain showers this morning. Mostly cloudy this afternoon with highs in the low to mid 60s. Another round of rain arrives on Wednesday with highs in the mid 50s. High temperatures in the upper 40s Thursday through Saturday.
TUESDAY
MORNING: Sctd. showers, near 60.
AFTERNOON: Mostly cloudy, low 60s.
WEDNESDAY
MORNING: Mostly cloudy, mid 40s.
AFTERNOON: Rain, mid 50s
THURSDAY
MORNING: Mostly cloudy, near 40.
AFTERNOON: Few showers, upper 40s.
FRIDAY
MORNING: Partly cloudy, mid 30s.
AFTERNOON: Sun and clouds, mid 40s.
SATURDAY
MORNING: Partly cloudy, low 30s.
AFTERNOON: Partly sunny, upper 40s.