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Aaron's Tuesday Forecast: Breezy and warmer with thundershowers possible

Warm today and much cooler this weekend
Buffalo Tuesday Weather
7 Weather 5am Update, Tuesday, October 13
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BUFFALO, N.Y. (WKBW) — A warm front will bring showers and thundershowers to the area this morning. It will be breezy and warm today with highs in the mid 70s.

Partly to mostly cloudy and cooler on Wednesday with highs in the low to mid 60s. Dry and cool on Thursday with highs near 60. Rain and strong winds on Friday with a few flurries Saturday morning.

TUESDAY
MORNING: Showers and thundershowers, mid 60s.
AFTERNOON: Isolated t-showers, mid 70s.

WEDNESDAY
MORNING: Mostly cloudy, near 60.
AFTERNOON: Partly sunny, low 60s.

THURSDAY
MORNING: Partly cloudy, mid 40s.
AFTERNOON: Sun and clouds, upper 50s.

FRIDAY
MORNING: Rain, near 50.
AFTERNOON: Rain and strong winds, near 60.

SATURDAY
MORNING: Flurries, upper 30s.
AFTERNOON: Partly sunny, mid 40s.

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