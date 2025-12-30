Aaron's Tuesday Forecast: Breezy and cold with snow showers off and on

Winter Storm Warning until 1a.m. Friday for Southern Erie, Wyoming, Chautauqua, and Cattaraugus Counties for 1 to 3 feet of snow.
Winter Weather Advisory until 7p.m. Wednesday for Allegany County for 5 to 10 inches of snow.
TUESDAY
MORNING: Snow showers, near 20.
AFTERNOON: Snow showers, mid 20s.
WEDNESDAY
MORNING: Snow south, near 20.
AFTERNOON: Snow, upper 20s.
THURSDAY
MORNING: Chilly, near 10.
AFTERNOON: Partly sunny, near 20.
FRIDAY
MORNING: Snow showers, near 10.
AFTERNOON: Snow showers, low 20s.
SATURDAY
MORNING: Mostly cloudy, near 10.
AFTERNOON: Mostly cloudy, low 20s.