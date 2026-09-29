Aaron's Tuesday Forecast: Becoming partly sunny later today with highs near 70

BUFFALO, N.Y. (WKBW) — Mostly cloudy this morning with some patchy fog to start our day. Skies will clear out this afternoon with highs near 70.
Mostly cloudy and milder on Wednesday with highs in the mid 70s, Thursday highs will be close to 80 degrees. Rain returns on Friday with falling temperatures.
TUESDAY
MORNING: Patchy fog, near 60.
AFTERNOON: Partly sunny, low 70s.
WEDNESDAY
MORNING: Mostly cloudy, mid 50s.
AFTERNOON: Mostly cloudy, mid 70s.
THURSDAY
MORNING: Mostly cloudy, mid 60s.
AFTERNOON: Mostly cloudy, upper 70s.
FRIDAY
MORNING: Rain showers, near 60.
AFTERNOON: Rain showers, mid 60s.
SATURDAY
MORNING: Mostly cloudy, mid 40s.
AFTERNOON: Partly sunny, mid 60s.