Aaron's Tuesday Forecast: Becoming mostly sunny with highs in the mid 70s

BUFFALO, N.Y. (WKBW) — Patchy fog early this morning. Skies will become mostly sunny with temperatures in the mid 70s this afternoon. Partly to mostly sunny with temperatures in the mid 70s again on Wednesday. Rain returns on Thursday.
TUESDAY
MORNING: Patchy fog, mid 50s.
AFTERNOON: Mostly sunny, mid 70s.
WEDNESDAY
MORNING: Partly cloudy, mid 50s.
AFTERNOON: Partly sunny, mid 70s.
THURSDAY
MORNING: Showers, near 60.
AFTERNOON: Showers, mid 70s.
FRIDAY
MORNING: Showers, near 60.
AFTERNOON: Partly sunny, mid 70s.
SATURDAY
MORNING: Partly cloudy, near 60.
AFTERNOON: Sun and clouds, mid 70s.