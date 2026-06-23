Aaron's Tuesday Forecast: Becoming mostly sunny with highs in the mid 70s

BUFFALO, N.Y. (WKBW) — Patchy fog early this morning. Skies will become mostly sunny with temperatures in the mid 70s this afternoon. Partly to mostly sunny with temperatures in the mid 70s again on Wednesday. Rain returns on Thursday.

TUESDAY

MORNING: Patchy fog, mid 50s.

AFTERNOON: Mostly sunny, mid 70s.

WEDNESDAY

MORNING: Partly cloudy, mid 50s.

AFTERNOON: Partly sunny, mid 70s.

THURSDAY

MORNING: Showers, near 60.

AFTERNOON: Showers, mid 70s.

FRIDAY

MORNING: Showers, near 60.

AFTERNOON: Partly sunny, mid 70s.

SATURDAY

MORNING: Partly cloudy, near 60.

AFTERNOON: Sun and clouds, mid 70s.

