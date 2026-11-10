Aaron's Tuesday Forecast: Becoming mostly sunny and breezy this afternoon

BUFFALO, N.Y. (WKBW) — Mostly cloudy skies to start your Tuesday. It will be mostly sunny and breezy this afternoon with highs near 60 degrees.
TUESDAY
MORNING: Mostly cloudy, mid 40s.
AFTERNOON: Sunny and breezy, near 60.
WEDNESDAY
MORNING: Partly cloudy, near 40.
AFTERNOON: Late rain, mid 50s.
THURSDAY
MORNING: Rain showers, near 40.
AFTERNOON: Rain showers, mid 40s.
FRIDAY
MORNING: Rain and snow, mid 30s.
AFTERNOON: Rain and snow, near 40.
SATURDAY
MORNING: Snow showers, near 30.
AFTERNOON: Rain and snow, near 40.