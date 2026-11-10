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Weather

Aaron's Tuesday Forecast: Becoming mostly sunny and breezy this afternoon

Highs near 60 degrees today
Buffalo Tuesday Weather
7 Weather 5am Update, Tuesday, November 10
Posted
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BUFFALO, N.Y. (WKBW) — Mostly cloudy skies to start your Tuesday. It will be mostly sunny and breezy this afternoon with highs near 60 degrees.

TUESDAY
MORNING: Mostly cloudy, mid 40s.
AFTERNOON: Sunny and breezy, near 60.

WEDNESDAY
MORNING: Partly cloudy, near 40.
AFTERNOON: Late rain, mid 50s.

THURSDAY
MORNING: Rain showers, near 40.
AFTERNOON: Rain showers, mid 40s.

FRIDAY
MORNING: Rain and snow, mid 30s.
AFTERNOON: Rain and snow, near 40.

SATURDAY
MORNING: Snow showers, near 30.
AFTERNOON: Rain and snow, near 40.

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