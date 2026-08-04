Aaron's Tuesday Forecast: Abundant sunshine with highs in the low 80s

BUFFALO, N.Y. (WKBW) — Sunny and warmer today with highs in the low 80s this afternoon. It will be warm and humid on Wednesday with highs in the mid 80s. Unsettled weather returns Thursday through Sunday.

TUESDAY

MORNING: Patchy fog, upper 50s.

AFTERNOON: Mostly sunny, low 80s.

WEDNESDAY

MORNING: Partly cloudy, mid 60s.

AFTERNOON: Sun and clouds, mid 80s.

THURSDAY

MORNING: Mostly cloudy, near 70.

AFTERNOON: Sctd. showers, mid 80s.

FRIDAY

MORNING: Showers, near 70.

AFTERNOON: T-showers, low 80s.

SATURDAY

MORNING: Sctd. showers, upper 60s.

AFTERNOON: Partly cloudy, low 80s.

