Local National Weather Sports Traffic Watch Now
Weather

Actions

Aaron's Tuesday Forecast: A foggy start to the day followed by sunshine this afternoon

Areas of fog this morning
Buffalo Tuesday Weather
7 Weather 5am Update, Tuesday, October 14
Posted

BUFFALO, N.Y. (WKBW) — Areas of fog to start your day.

Skies will clear and we will enjoy abundant sunshine this afternoon. Highs this afternoon will be in the mid 60s.

TUESDAY
MORNING: Patchy fog, low 50s.
AFTERNOON: Mostly sunny, mid 60s.

WEDNESDAY
MORNING: Mostly cloudy, mid 40s.
AFTERNOON: Mostly sunny, mid 50s.

THURSDAY
MORNING: Patchy frost, mid 30s.
AFTERNOON: Mostly sunny, mid 50s.

FRIDAY
MORNING: Patchy frost, mid 30s.
AFTERNOON: Partly sunny, upper 50s.

SATURDAY
MORNING: Early showers, near 50.
AFTERNOON: Partly cloudy, mid 70s.

Copyright 2025 Scripps Media, Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.
Storm Shield: Get severe weather alerts for your iOS and Android device

Mobile and Streaming Apps

Get severe weather alerts with Storm Shield App