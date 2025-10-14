Aaron's Tuesday Forecast: A foggy start to the day followed by sunshine this afternoon

BUFFALO, N.Y. (WKBW) — Areas of fog to start your day.
Skies will clear and we will enjoy abundant sunshine this afternoon. Highs this afternoon will be in the mid 60s.
TUESDAY
MORNING: Patchy fog, low 50s.
AFTERNOON: Mostly sunny, mid 60s.
WEDNESDAY
MORNING: Mostly cloudy, mid 40s.
AFTERNOON: Mostly sunny, mid 50s.
THURSDAY
MORNING: Patchy frost, mid 30s.
AFTERNOON: Mostly sunny, mid 50s.
FRIDAY
MORNING: Patchy frost, mid 30s.
AFTERNOON: Partly sunny, upper 50s.
SATURDAY
MORNING: Early showers, near 50.
AFTERNOON: Partly cloudy, mid 70s.