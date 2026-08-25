Aaron's Tuesday Forecast: A few lake effect rain showers south of Buffalo

BUFFALO, N.Y. (WKBW) — Lake effect rain showers south of Buffalo this morning. Partly sunny and milder this afternoon with highs in the low to mid 70s. Mostly sunny and warmer on Wednesday with highs near 80.
TUESDAY
MORNING: Lake effect rain showers, near 60.
AFTERNOON: Partly sunny, mid 70s.
WEDNESDAY
MORNING: Partly cloudy, near 60.
AFTERNOON: Mostly sunny, near 80.
THURSDAY
MORNING: Mostly cloudy, mid 60s.
AFTERNOON: Sctd. showers, upper 70s.
FRIDAY
MORNING: Partly cloudy, near 60.
AFTERNOON: Sun and clouds, mid 70s.
SATURDAY
MORNING: Partly cloudy, near 60.
AFTERNOON: Partly sunny, mid 70s.