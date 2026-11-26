BUFFALO, N.Y. (WKBW) — A complex storm system moving toward Western New York for your Thanksgiving. Rain will arrive in Buffalo this afternoon and winds will gust near 40 miles per hour later today.

Rain will continue overnight with lows in the mid 30s. Rain showers will mix with a few flakes over the Southern Tier on Friday.

THURSDAY

MORNING: Cloudy, mid 30s.

AFTERNOON: Rain and strong winds, near 40.

FRIDAY

MORNING: Rain, mid 30s.

AFTERNOON: Rain showers, low 40s.

SATURDAY

MORNING: Showers, mid 30s.

AFTERNOON: Mostly cloudy, mid 40s.

SUNDAY

MORNING: Mostly cloudy, near 40.

AFTERNOON: Rain showers, near 50.

MONDAY

MORNING: Mostly cloudy, near 40.

AFTERNOON: Mostly cloudy, mid 40s.

