Aaron's Thursday Forecast: We can expect some sunshine this afternoon

BUFFALO, N.Y. (WKBW) — Partly sunny and pleasant this afternoon with highs in the mid 40s.
Clouds, winds, and temperatures will increase overnight. Rain will arrive Friday morning with temperatures near 55 degrees. Winds will be strong on Friday with gusts near 40 miles per hour.
Another round of rain arrives Saturday afternoon with highs near 40. It will be windy and colder on Sunday with snow showers likely.
THURSDAY
MORNING: Patchy fog, mid 30s.
AFTERNOON: Partly sunny, mid 40s.
FRIDAY
MORNING: Rain, near 50.
AFTERNOON: Windy, mid 50s.
SATURDAY
MORNING: Mostly cloudy, mid 30s.
AFTERNOON: Rain, near 40.
SUNDAY
MORNING: Snow showers, near 30.
AFTERNOON: Snow showers, low 30s.
MONDAY
MORNING: Snow showers, low 20s.
AFTERNOON: Windy, mid 30s.