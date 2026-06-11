Aaron's Thursday Forecast: Warm and muggy with sctd. showers & t-showers

Heat Advisory for Niagara and Orleans Counties from 12pm to 8pm. Heat index values will be in the 90s this afternoon.
Mostly cloudy, warm, and muggy this morning with scattered showers and thundershowers. Showers will clear out later this afternoon with highs near 80. Partly cloudy and muggy again this evening. A few showers will develop at times on Friday with lower humidity for Saturday.
THURSDAY
MORNING: Sctd. showers, near 70.
AFTERNOON: Early showers, low 80s.
FRIDAY
MORNING: Sctd. showers, near 70.
AFTERNOON: Partly sunny, near 80.
SATURDAY
MORNING: Partly cloudy, near 60.
AFTERNOON: Mostly sunny, near 80.
SUNDAY
MORNING: Mostly cloudy, mid 60s.
AFTERNOON: Sctd. showers, low 70s.
MONDAY
MORNING: Partly cloudy, low 50s.
AFTERNOON: Partly sunny, low 70s.