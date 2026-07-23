Aaron's Thursday Forecast: Sunny and pleasant with highs in the 70s today

BUFFALO, N.Y. (WKBW) — Sunny and pleasant today with highs in the low to mid 70s. Clear and cool again tonight with lows in the 40s across the Southern Tier. Warmer on Friday with highs near 80 degrees.

THURSDAY

MORNING: Mainly clear, low 50s.

AFTERNOON: Sunny, mid 70s.

FRIDAY

MORNING: Mainly clear, mid 50s.

AFTERNOON: Sunny, near 80.

SATURDAY

MORNING: Partly cloudy, low 60s.

AFTERNOON: Partly cloudy, low 80s.

SUNDAY

MORNING: Partly cloudy, mid 60s.

AFTERNOON: Sctd. storms, near 80.

MONDAY

MORNING: Mostly cloudy, mid 60s.

AFTERNOON: Sctd. storms, near 80.

