Aaron's Thursday Forecast: Sunny and pleasant with highs in the 70s today

BUFFALO, N.Y. (WKBW) — Sunny and pleasant today with highs in the low to mid 70s. Clear and cool again tonight with lows in the 40s across the Southern Tier. Warmer on Friday with highs near 80 degrees.
THURSDAY
MORNING: Mainly clear, low 50s.
AFTERNOON: Sunny, mid 70s.
FRIDAY
MORNING: Mainly clear, mid 50s.
AFTERNOON: Sunny, near 80.
SATURDAY
MORNING: Partly cloudy, low 60s.
AFTERNOON: Partly cloudy, low 80s.
SUNDAY
MORNING: Partly cloudy, mid 60s.
AFTERNOON: Sctd. storms, near 80.
MONDAY
MORNING: Mostly cloudy, mid 60s.
AFTERNOON: Sctd. storms, near 80.