Aaron's Thursday Forecast: Showers and thundershowers likely today

BUFFALO, N.Y. (WKBW) — Grab the umbrella you will need it today.
A cold front will move through the area later this morning. Showers and thundershowers expected from 8 a.m. through 3 p.m. Temperatures will be cooler this afternoon with early highs near 70.
THURSDAY
MORNING: Rain arrives, upper 60s.
AFTERNOON: Rain ends, mid 60s.
FRIDAY
MORNING: Partly cloudy, mid 50s.
AFTERNOON: Windy, mid 70s.
SATURDAY
MORNING: Sctd. showers, low 50s.
AFTERNOON: Partly sunny, mid 60s.
SUNDAY
MORNING: Sctd. showers, mid 40s.
AFTERNOON: Partly sunny, mid 60s.
MONDAY
MORNING: Partly cloudy, mid 40s.
AFTERNOON: Mostly sunny, mid 60s.