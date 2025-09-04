Local National Weather Sports Traffic Watch Now
Weather

Actions

Aaron's Thursday Forecast: Showers and thundershowers likely today

Rain this morning through early afternoon
Buffalo Thursday Weather
7 Weather 5am Update, Thursday, September 4
Posted
and last updated

BUFFALO, N.Y. (WKBW) — Grab the umbrella you will need it today.

A cold front will move through the area later this morning. Showers and thundershowers expected from 8 a.m. through 3 p.m. Temperatures will be cooler this afternoon with early highs near 70.

THURSDAY
MORNING: Rain arrives, upper 60s.
AFTERNOON: Rain ends, mid 60s.

FRIDAY
MORNING: Partly cloudy, mid 50s.
AFTERNOON: Windy, mid 70s.

SATURDAY
MORNING: Sctd. showers, low 50s.
AFTERNOON: Partly sunny, mid 60s.

SUNDAY
MORNING: Sctd. showers, mid 40s.
AFTERNOON: Partly sunny, mid 60s.

MONDAY
MORNING: Partly cloudy, mid 40s.
AFTERNOON: Mostly sunny, mid 60s.

Copyright 2025 Scripps Media, Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.
Storm Shield: Get severe weather alerts for your iOS and Android device

Mobile and Streaming Apps

Get severe weather alerts with Storm Shield App