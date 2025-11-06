Aaron's Thursday Forecast: Rain and snow showers south of Buffalo this morning

BUFFALO, N.Y. (WKBW) — Lake effect rain and snow showers south of Buffalo this morning. Skies will clear out this afternoon with highs in the mid 40s.
An area of low pressure will bring another round of strong winds and rain to the area on Friday. Quiet weather on Saturday before another system brings rain and snow to the area on Sunday.
The coldest air of the season will be across Western New York on Monday bringing snow to the region.
THURSDAY
MORNING: S. Tier rain and snow, upper 30s.
AFTERNOON: Partly cloudy, mid 40s.
FRIDAY
MORNING: Mostly cloudy, mid 40s.
AFTERNOON: Rain and wind, mid 50s.
SATURDAY
MORNING: Mostly cloudy, mid 30s.
AFTERNOON: Mostly cloudy, mid 40s.
SUNDAY
MORNING: Rain, mid 30s.
AFTERNOON: Rain and snow, near 40.
MONDAY
MORNING: Snow showers, mid 20s.
AFTERNOON: Snow showers, mid 30s.