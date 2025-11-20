Local National Weather Sports Traffic Watch Now
Aaron's Thursday Forecast: Partly to mostly sunny and pleasant today

Quiet weather through the weekend
Buffalo Thursday Weather
7 Weather 5am Update, Thursday, November 20
Posted

BUFFALO, N.Y. (WKBW) — Another quiet weather day in Western New York.

Mostly sunny skies, light winds, and seasonable temperatures expected for your Thursday. Clouds increase tonight with a few showers possible Friday morning. It will be dry Friday afternoon and stay dry through Monday. Rain returns on Tuesday!

THURSDAY
MORNING: Partly cloudy, near 30.
AFTERNOON: Mostly sunny, mid 40s.

FRIDAY
MORNING: Sctd. showers, mid 30s.
AFTERNOON: Mostly cloudy, near 50.

SATURDAY
MORNING: Partly cloudy, low 30s.
AFTERNOON: Sun and clouds, low 40s.

SUNDAY
MORNING: Partly cloudy, mid 30s.
AFTERNOON: Partly sunny, upper 40s.

MONDAY
MORNING: Partly cloudy, mid 30s.
AFTERNOON: Sun and clouds, near 50.

