Aaron's Thursday Forecast: Partly to mostly sunny and pleasant today

BUFFALO, N.Y. (WKBW) — Another quiet weather day in Western New York.
Mostly sunny skies, light winds, and seasonable temperatures expected for your Thursday. Clouds increase tonight with a few showers possible Friday morning. It will be dry Friday afternoon and stay dry through Monday. Rain returns on Tuesday!
THURSDAY
MORNING: Partly cloudy, near 30.
AFTERNOON: Mostly sunny, mid 40s.
FRIDAY
MORNING: Sctd. showers, mid 30s.
AFTERNOON: Mostly cloudy, near 50.
SATURDAY
MORNING: Partly cloudy, low 30s.
AFTERNOON: Sun and clouds, low 40s.
SUNDAY
MORNING: Partly cloudy, mid 30s.
AFTERNOON: Partly sunny, upper 40s.
MONDAY
MORNING: Partly cloudy, mid 30s.
AFTERNOON: Sun and clouds, near 50.