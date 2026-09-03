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Aaron's Thursday Forecast: Partly sunny and humid with sctd. afternoon showers

Dry and pleasant this weekend
Buffalo Thursday Weather
7 Weather 5am Update, Thursday, September 3
Posted

BUFFALO, N.Y. (WKBW) — Partly sunny, warm and muggy with a slight shower chance later today. Cooler this evening with lows in the low 60s. Dry and pleasant Friday through Monday.

THURSDAY
MORNING: Mostly cloudy, near 70.
AFTERNOON: A few showers, near 80.

FRIDAY
MORNING: Partly cloudy, low 60s.
AFTERNOON: Sun and clouds, upper 70s.

SATURDAY
MORNING: Partly cloudy, near 60.
AFTERNOON: Mostly sunny, mid 70s.

SUNDAY
MORNING: Partly cloudy, mid 50s.
AFTERNOON: Mostly sunny, mid 70s.

MONDAY
MORNING: Partly cloudy, near 60.
AFTERNOON: Mostly sunny, upper 70s.

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