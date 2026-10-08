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Aaron's Thursday Forecast: Partly sunny and breezy with highs in the 60s

Rain arrives on Sunday
Buffalo Thursday Weather
7 Weather 5am Update, Thursday, October 8
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and last updated

BUFFALO, N.Y. (WKBW) — Partly sunny this afternoon with winds gusting near 30 miles per hour. A slight shower chance north of Buffalo later today.

Skies will clear overnight with lows in the mid 40s. Sunny and pleasant on Friday with highs in the mid 60s. A milder day on Saturday with high highs in the 70s. Rain returns on Sunday.

THURSDAY
MORNING: Mainly clear, near 50.
AFTERNOON: Partly sunny, mid 60s.

FRIDAY
MORNING: Partly cloudy, mid 40s.
AFTERNOON: Sun and clouds, mid 60s.

SATURDAY
MORNING: Partly cloudy, near 50.
AFTERNOON: Partly sunny, mid 70s.

SUNDAY
MORNING: Rain arrives, mid 50s.
AFTERNOON: Rain, mid 60s.

MONDAY
MORNING: Mostly cloudy, near 50.
AFTERNOON: Mostly cloudy, mid 60s.

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