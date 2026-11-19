BUFFALO, N.Y. (WKBW) — High pressure will continue to keep our weather sunny and dry through the weekend. Highs today and tomorrow near 60 degrees.
THURSDAY
MORNING: Mainly clear, near 40.
AFTERNOON: Sunny, near 60.
FRIDAY
MORNING: Mainly clear, near 40.
AFTERNOON: Mostly sunny, upper 50s.
SATURDAY
MORNING: Partly cloudy, mid 40s.
AFTERNOON: Partly sunny, mid 60s.
SUNDAY
MORNING: Partly cloudy, mid 40s.
AFTERNOON: Sun and clouds, mid 60s.
MONDAY
MORNING: Showers, mid 40s.
AFTERNOON: Mostly cloudy, near 40.