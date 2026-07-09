Aaron's Thursday Forecast: Mostly sunny and warm with late thundershowers

BUFFALO, N.Y. (WKBW) — Mostly sunny skies to start your Thursday. Clouds will increase with storms developing later today. Some of the storms could be strong to severe. Sctd. showers and thundershowers will continue tonight through Friday. The weekend looks great with mostly sunny skies and mild temperatures.
THURSDAY
MORNING: Patchy fog, near 70.
AFTERNOON: Isolated storms, mid 80s.
FRIDAY
MORNING: Sctd. showers, upper 60s.
AFTERNOON: Sctd. showers, near 80.
SATURDAY
MORNING: Partly cloudy, mid 60s.
AFTERNOON: Partly sunny, near 80.
SUNDAY
MORNING: Mainly clear, near 60.
AFTERNOON: Mostly sunny, low 80s.
MONDAY
MORNING: Partly cloudy, mid 60s.
AFTERNOON: Mostly sunny, mid 80s.