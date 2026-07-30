Aaron's Thursday Forecast: Mostly sunny and pleasant with highs near 80

BUFFALO, N.Y. (WKBW) — Mostly sunny and pleasant today with highs near 80 degrees. Mostly sunny and warmer on Friday with highs in the mid 80s. Afternoon storms develop on Saturday inland away from Lake Erie. Showers and thundershowers likely on Sunday.
THURSDAY
MORNING: Mainly clear, mid 60s.
AFTERNOON: Sunny, near 80.
FRIDAY
MORNING: Mainly clear, low 60s.
AFTERNOON: Mostly sunny, mid 80s.
SATURDAY
MORNING: Mostly cloudy, mid 60s.
AFTERNOON: Isolated storms, low 80s.
SUNDAY
MORNING: Showers, mid 60s.
AFTERNOON: Thundershowers, upper 70s.
MONDAY
MORNING: Partly cloudy, near 60.
AFTERNOON: Sun and clouds, upper 70s.