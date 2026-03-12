Local National Weather Sports Traffic Watch Now
Aaron's Thursday Forecast: Mostly cloudy and much colder with highs in the 30s

High Wind Watch for parts of WNY on Friday
Buffalo Thursday Weather
7 Weather 5am Update, Thursday, March 12
High Wind Watch on Friday for Chautauqua County. Winds could gust near 60 miles per hour.

Mostly cloudy, breezy, and chilly with a few flurries today. Temperatures this afternoon will be in the mid 30s.

THURSDAY
MORNING: Cool breeze, near 30.
AFTERNOON: Mostly cloudy, mid 30s.

FRIDAY
MORNING: Snow arrives, mid 20s.
AFTERNOON: Rain and snow, near 40.

SATURDAY
MORNING: Flurries, mid 20s.
AFTERNOON: Mostly cloudy, mid 30s.

SUNDAY
MORNING: Snow showers, near 30.
AFTERNOON: Rain showers, low 50s.

MONDAY
MORNING: Rain showers, mid 40s.
AFTERNOON: Rain showers, mid 50s.

