Aaron's Thursday Forecast: Mostly cloudy and much colder with highs in the 30s

High Wind Watch on Friday for Chautauqua County. Winds could gust near 60 miles per hour.
Mostly cloudy, breezy, and chilly with a few flurries today. Temperatures this afternoon will be in the mid 30s.
THURSDAY
MORNING: Cool breeze, near 30.
AFTERNOON: Mostly cloudy, mid 30s.
FRIDAY
MORNING: Snow arrives, mid 20s.
AFTERNOON: Rain and snow, near 40.
SATURDAY
MORNING: Flurries, mid 20s.
AFTERNOON: Mostly cloudy, mid 30s.
SUNDAY
MORNING: Snow showers, near 30.
AFTERNOON: Rain showers, low 50s.
MONDAY
MORNING: Rain showers, mid 40s.
AFTERNOON: Rain showers, mid 50s.