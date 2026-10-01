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Aaron's Thursday Forecast: Light rain showers to start your Thursday

Partly sunny, breezy, and warmer this afternoon
Buffalo Thursday Weather
7 Weather 5am Update, Thursday, October 1
Posted

BUFFALO, N.Y. (WKBW) — A warm front moving through Western New York this morning will bring rain showers to the area to start our day. Partly sunny, breezy, and warmer this afternoon.

THURSDAY
MORNING: Rain showers, low 60s.
AFTERNOON: Partly sunny, upper 70s.

FRIDAY
MORNING: Rain, low 60s.
AFTERNOON: Partly sunny, mid 60s.

SATURDAY
MORNING: Partly cloudy, upper 40s.
AFTERNOON: Mostly sunny, mid 60s.

SUNDAY
MORNING: Partly cloudy, mid 40s.
AFTERNOON: Partly sunny, upper 60s.

MONDAY
MORNING: Partly cloudy, low 40s.
AFTERNOON: Partly sunny, upper 50s.

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