Aaron's Thursday Forecast: Light rain showers to start your Thursday

BUFFALO, N.Y. (WKBW) — A warm front moving through Western New York this morning will bring rain showers to the area to start our day. Partly sunny, breezy, and warmer this afternoon.
THURSDAY
MORNING: Rain showers, low 60s.
AFTERNOON: Partly sunny, upper 70s.
FRIDAY
MORNING: Rain, low 60s.
AFTERNOON: Partly sunny, mid 60s.
SATURDAY
MORNING: Partly cloudy, upper 40s.
AFTERNOON: Mostly sunny, mid 60s.
SUNDAY
MORNING: Partly cloudy, mid 40s.
AFTERNOON: Partly sunny, upper 60s.
MONDAY
MORNING: Partly cloudy, low 40s.
AFTERNOON: Partly sunny, upper 50s.