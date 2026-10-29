Aaron's Thursday Forecast: Increasing clouds, breezy and mild with highs near 70 degrees

BUFFALO, N.Y. (WKBW) — Sunny and pleasant to start your day. Clouds and winds increase this afternoon with highs near 70. Rain showers arrive early this evening.
THURSDAY
MORNING: Mostly sunny, mid 50s.
AFTERNOON: Breezy & mild, low 70s.
FRIDAY
MORNING: Mostly cloudy, 47.
AFTERNOON: Partly sunny, 55.
SATURDAY
MORNING: Mainly clear, upper 30s.
AFTERNOON: Partly sunny, mid 50s.
SUNDAY
MORNING: Partly cloudy, near 40.
AFTERNOON: Sun and clouds, mid 60s.
MONDAY
MORNING: Partly cloudy, near 50.
AFTERNOON: Partly sunny, near 70.