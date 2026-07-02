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Aaron's Thursday Forecast: Hazy, hot and humid with highs near 90 degrees

Isolated storms will develop late this afternoon
Buffalo Thursday Weather
7 Weather 5am Update, Thursday, July 2
Posted

Extreme Heat Warning until 8pm Friday for Niagara and Orleans Counties. Heat Index 100 to 106 degrees.

Heat Advisory for Erie, Genesee, Wyoming, Chautauqua, Cattaraugus, and Allegany Counties. Heat Index in the 95 to 100 degree range.

THURSDAY
MORNING: Mainly clear, mid 70s.
AFTERNOON: Hot and humid, near 90.

FRIDAY
MORNING: Partly cloudy, mid 70s.
AFTERNOON: Sctd. t-showers, upper 80s.

SATURDAY
MORNING: Sctd. showers, near 70.
AFTERNOON: Sctd. t-showers, mid 80s.

SUNDAY
MORNING: Partly cloudy, mid 60s.
AFTERNOON: Isolated storms, low 80s.

MONDAY
MORNING: Sctd. showers, mid 60s.
AFTERNOON: Sctd. t-storms, low 80s.

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