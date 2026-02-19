Aaron's Thursday Forecast: Fog and black ice across the area this morning

Dense Fog Advisory until 9am for Southern Erie, Wyoming, Chautauqua, Cattaraugus, and Allegany Counties.
Icy conditions this morning with ice-covered parking lots, sidewalks, and driveways.
Temperatures will be above freezing later this morning and conditions will improve.
Mostly cloudy with highs near 40 this afternoon. Clouds increase overnight with rain arriving after midnight. Rain will change back to snow late Friday.
THURSDAY
MORNING: Fog, near 30.
AFTERNOON: Mostly cloudy, low 40s.
FRIDAY
MORNING: Rain, mid 30s.
AFTERNOON: Rain to snow, mid 40s.
SATURDAY
MORNING: Snow showers, near 30.
AFTERNOON: Snow showers, low 30s.
SUNDAY
MORNING: Snow showers, mid 20s.
AFTERNOON: Snow showers, low 30s.
MONDAY
MORNING: Snow showers, 20.
AFTERNOON: Mostly cloudy, near 30.