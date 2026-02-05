Local National Weather Sports Traffic Watch Now
Aaron's Thursday Forecast: Flurries this morning; mostly cloudy this afternoon

Extreme Cold Watch for all of WNY
Buffalo Thursday Weather
7 Weather 5am Update, Thursday, February 5
Extreme Cold Watch from 1am Saturday through 10am Sunday. Wind-chills will be -25 on Saturday.

Light snow showers this morning followed by mostly cloudy skies this afternoon. Snow returns on Friday with 1-2" of snow by Friday evening. Extreme cold arrives Saturday with temperatures in the single digits and wind-chills -20 to -30 degrees. Frostbite can occur in 15 minutes.

THURSDAY
MORNING: Flurries, near 10.
AFTERNOON: Mostly cloudy, low 20s.

FRIDAY
MORNING: Snow arrives, 15.
AFTERNOON: Snow showers, mid 20s.

SATURDAY
MORNING: Snow showers, -2.
AFTERNOON: Cold wind, 6.

SUNDAY
MORNING: Mostly cloudy, -1.
AFTERNOON: Mostly cloudy, 13.

MONDAY
MORNING: Mostly cloudy, 10.
AFTERNOON: Mostly cloudy, near 20.

