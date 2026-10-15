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Aaron's Thursday Forecast: Becoming partly sunny this afternoon, highs near 60

Windy and wet for your Friday
Buffalo Thursday Weather
7 Weather 6am Update, Thursday, October 15
Posted

BUFFALO, N.Y. (WKBW) — Mostly cloudy skies this morning with sunshine this afternoon. Clouds and winds will increase with rain arriving overnight.

THURSDAY
MORNING: Mostly cloudy, near 50.
AFTERNOON: Partly sunny, near 60.

FRIDAY
MORNING: Rain showers, upper 60s.
AFTERNOON: Windy, near 60.

SATURDAY
MORNING: Flurries, mid 30s.
AFTERNOON: Partly sunny, upper 40s.

SUNDAY
MORNING: Partly cloudy, upper 30s.
AFTERNOON: Mostly sunny, near 60.

MONDAY
MORNING: Partly cloudy, low 40s.
AFTERNOON: Mostly sunny, upper 60s.

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