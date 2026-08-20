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Aaron's Thursday Forecast: Becoming mostly sunny this afternoon with highs in the 70s

Tracking storms for the weekend
Buffalo Thursday Weather
7 Weather 5am Update, Thursday, August 20
Posted

BUFFALO, N.Y. (WKBW) — Mostly cloudy skies across the area this morning. Skies will clear from west to east across the region this afternoon with highs in the upper 70s. Friday will be a fantastic day with sunny skies and highs near 80. Showers and storms return Saturday afternoon.

THURSDAY
MORNING: Mostly cloudy, near 60.
AFTERNOON: Mostly sunny, upper 70s.

FRIDAY
MORNING: Mainly clear, mid 50s.
AFTERNOON: Mostly sunny, near 80.

SATURDAY
MORNING: Mostly cloudy, low 60s.
AFTERNOON: Sctd. storms, near 80.

SUNDAY
MORNING: Showers, low 60s.
AFTERNOON: Showers, low 70s.

MONDAY
MORNING: Showers, mid 50s.
AFTERNOON: Partly cloudy, near 70.

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